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涉盜刷3男性友人信用卡 黃琪一審遭判1年4月

2022/6/2 20:30
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（中央社記者沈佩瑤新北2日電）曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）涉盜刷3名男性友人信用卡，不法獲利新台幣7萬8000餘元，新北地方法院近日依偽造文書等罪嫌，判處他有期徒刑1年4月，可易科罰金。

根據新北地方法院判決書，黃琪民國106年間與在交友軟體認識的任姓男子交往，取得對方證件並假冒任男，盜刷其信用卡2萬8000餘元。

未料他又以同樣手法，盜刷另名葉姓男友人的信用卡，在未經對方同意下，將信用卡綁定在自己手機內，盜刷4萬多元。

檢警調查，黃琪趁入住澎湖某知名連鎖飯店，又盜刷周姓男友人信用卡支付飯店訂金3000餘元，還誆稱是影星林青霞助理，要求飯店免費升等。

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法院審理期間，黃琪否認盜刷3名男性友人的信用卡，辯稱3人事先都知情；不過，合議庭查出，他分別盜用3人證件，並冒充致電銀行更改手機號碼，藉此取得3人的信用卡使用權限，認定黃琪的辯詞不足採信。

合議庭考量黃琪未經授權盜刷信用卡，至今未與被害人和解，依非法蒐集利用個人資料罪、行使偽造準私文書等罪處有期徒刑1年4月，可易科罰金。（編輯：方沛清）1110602

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