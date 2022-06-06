地下錢莊老闆遭殺害焚屍 2員工遭判無期徒刑定讞

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（中央社記者林長順台北6日電）員工唐世豪、陳天賜覬覦地下錢莊老闆施政雄財產，於108年間將施男殺害焚屍，高院更一審判決2人無期徒刑，褫奪公權終身，2人再提上訴。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

新北地檢署起訴指出，唐世豪、陳天賜及江昶濬於民國108年5月間因覬覦施政雄的財產，且與施政雄常有放款業務處理上的口角爭執，預謀將施政雄殺害後焚屍。

同年6月16日，江昶濬與唐世豪佯稱要繳回新台幣120萬元現金，與施男相約在新北市泰山區見面，因談話過程中發生口角，唐世豪以水果刀朝施男腹部猛刺，江昶濬則將施男抱住、阻止施男掙扎，再由陳天賜以開山刀朝施男後頸、左腹部揮砍致死。

檢方表示，3人清理完案發現場後，當晚將施男遺體載至宜蘭縣一處空地焚毀後棄置，事後唐世豪還指示江昶濬帶著施男手機出門並回覆訊息，營造施男還在世的假象，直至同年7月間施男家人才因為與施男失聯報警，案情水落石出。

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新北地檢署依殺人罪及損壞屍體罪嫌起訴唐世豪等3人；新北地方法院判處唐世豪及陳天賜無期徒刑、江昶濬18年徒刑，案子上訴後，二審認定原審判決無誤，駁回上訴，仍判3人相同刑度。江昶濬沒上訴而定讞。

最高法院認為二審就唐世豪及陳天賜部分量刑理由不完備，發回高院。高院更一審仍判決2人無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110606