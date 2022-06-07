進口一般口罩當醫用販售 負責人獲緩刑要付600萬

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）豪品公司從中國大陸進口一般口罩混充醫療口罩販售，實際犯罪所得1914萬元，負責人呂錫賓遭依詐欺罪，各判應執行有期徒刑2年、1年2月，均緩刑3年，共應向公庫支付600萬元。

彰化縣豪品公司取得國家隊醫療口罩認證，生產醫療用口罩供政府徵用，但民國109年6月呂錫賓得知政府將解除管制醫療口罩在市面販售，便以中國大陸進口的一般口罩混充醫療口罩於市面銷售，彰化地方檢察署接獲通報前往搜索；豪品公司也公告接受消費者退貨。

檢方當時指出，政府解除管制後，豪品公司透過實體通路及網路接訂單，負責人呂錫賓要求員工將中國大陸進口的一般口罩，裝入印有醫療口罩名稱的紙盒，共賣出9萬8153盒，銷售金額新台幣2556萬7230元，扣除回收退費642萬3423元，實際犯罪所得1914萬3807元。

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彰化地檢署依詐欺等罪起訴呂錫賓，因被告自白犯罪，彰化地方法院認為宜以簡易判決處刑，裁定改依簡易程序審理，以網際網路對公眾散布詐欺取財罪共114罪，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑2年，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣300萬元。

呂錫賓又犯詐欺取財罪共472罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年2月，可易科罰金，緩刑3年，並應於判決確定後1年內向公庫支付300萬元。犯罪所得1914萬3807元、紙箱、紙盒、口罩均沒收。（編輯：黃世雅）1110607