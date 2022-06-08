彰化大城鄉長涉施壓索賄 二審判4年5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中8日電）彰化線大城鄉長蔡鴻喜（停職中）及鄉代會主席王宏銘涉嫌向離岸風電工程廠商索賄，台中高分院依違反貪污治罪條例，蔡鴻喜判4年5月，王宏銘判12年，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿指出，彰化縣芳苑鄉、大城鄉施作輸電工程，廠商得標後為求順利完工編列地方佣金經費，回饋地方或補償因工程受影響的民眾。

大城鄉的管線鋪設工程經過公墓、廟宇用地，民眾對此有異議，經蔡鴻喜協調化解。廠商擔心無法取得路權延宕施工，透過大城鄉協調委員會主席黃碧枝，交付新台幣350萬給蔡鴻喜，蔡收受後予以核發路證。

王宏銘擔任大城鄉代會主席前，曾任芳苑鄉公所秘書，因覬覦廠商編列的地方佣金，借他公務員權勢，揚言阻止工程施工，並和友人張秝綸夥同數人到工地滋擾，廠商只好先後交付1510萬，此款項王並無回饋地方，由王、張以及中間人花用。

大城鄉地方人士洪舜揚得知王宏銘等人索賄成功，也對廠商暗示有地方勢力，將串連地方抗爭，廠商只得交付1000萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化地院一審依涉嫌違反貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判蔡鴻喜4年6月，黃碧枝1年6月。王宏銘、張秝綸則違反貪污治罪條例的藉勢、藉端勒索財物罪3罪，分別被判處3年至6年6月徒刑。洪舜揚依恐嚇取財罪，判刑2年2月、1年2月。

台中高分院認為，依照被告等人指證共犯、自白又繳回犯罪所得的情形，蔡鴻喜改判4月5月、褫奪公權4年，黃碧枝判刑1年5月、褫奪公權1年，王宏銘判12年，褫奪公權6年，張秝綸判刑5年、褫奪公權4年，洪舜揚判刑3年，全案違反貪污部分可上訴。（編輯：郭諭儒）1110608