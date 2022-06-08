更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電今年業績看增30% 股東會關鍵重點一次看
首頁 / 社會

彰化大城鄉長涉施壓索賄 二審判4年5月

2022/6/8 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中8日電）彰化線大城鄉長蔡鴻喜（停職中）及鄉代會主席王宏銘涉嫌向離岸風電工程廠商索賄，台中高分院依違反貪污治罪條例，蔡鴻喜判4年5月，王宏銘判12年，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿指出，彰化縣芳苑鄉、大城鄉施作輸電工程，廠商得標後為求順利完工編列地方佣金經費，回饋地方或補償因工程受影響的民眾。

大城鄉的管線鋪設工程經過公墓、廟宇用地，民眾對此有異議，經蔡鴻喜協調化解。廠商擔心無法取得路權延宕施工，透過大城鄉協調委員會主席黃碧枝，交付新台幣350萬給蔡鴻喜，蔡收受後予以核發路證。

王宏銘擔任大城鄉代會主席前，曾任芳苑鄉公所秘書，因覬覦廠商編列的地方佣金，借他公務員權勢，揚言阻止工程施工，並和友人張秝綸夥同數人到工地滋擾，廠商只好先後交付1510萬，此款項王並無回饋地方，由王、張以及中間人花用。

大城鄉地方人士洪舜揚得知王宏銘等人索賄成功，也對廠商暗示有地方勢力，將串連地方抗爭，廠商只得交付1000萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化地院一審依涉嫌違反貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判蔡鴻喜4年6月，黃碧枝1年6月。王宏銘、張秝綸則違反貪污治罪條例的藉勢、藉端勒索財物罪3罪，分別被判處3年至6年6月徒刑。洪舜揚依恐嚇取財罪，判刑2年2月、1年2月。

台中高分院認為，依照被告等人指證共犯、自白又繳回犯罪所得的情形，蔡鴻喜改判4月5月、褫奪公權4年，黃碧枝判刑1年5月、褫奪公權1年，王宏銘判12年，褫奪公權6年，張秝綸判刑5年、褫奪公權4年，洪舜揚判刑3年，全案違反貪污部分可上訴。（編輯：郭諭儒）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族