2機車騎士中市街頭互毆 遭警依社維法移請裁處

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台中市日前發生2名機車騎士因行車糾紛當街扭打鬥毆事件，過程遭民眾拍下影片在網路播放；台中市警方13日表示，雖雙方都說不願意提出告訴，全案仍依違反社會秩序維護法規定移請裁處。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市發生2名機車騎士因行車糾紛當街扭打鬥毆事件，台中市警方今天表示，雖然互毆雙方都說不願意提出告訴，全案仍依違反社會秩序維護法規定移請裁處。

2名機車騎士當街鬥毆的行為發生於11日下午1時50分許，過程遭民眾拍下影片在網路播放，只見2人將機車停在一旁，拳頭相向，一路扭打，最後2人雖都倒在地上，但揮拳仍未稍歇，影片最後只見2人站起來後才停止這場鬥毆。

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台中市警察局第六分局西屯派出所接獲通報，在西屯區青海路與逢甲路口有2人當街鬥毆，員警到場時並未發現打架情事，詢問報案人，得知互毆雙方已自行離去。

警方接受媒體採訪時指出，經調閱監視器，已查明互毆雙方行為人為利男及曾男騎乘機車發生行車糾紛，其中曾男是外送人員，初步聯繫雙方都表示不願意提出告訴，全案仍將依違反社會秩序維護法87條規定移請裁處。（編輯：陳仁華）1110613