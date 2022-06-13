桃園夫妻雙屍命案解剖 發現妻懷一胎

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市高鐵站附近夫妻雙屍案，地檢署今天解剖發現，2名死者頭部均遭不明鈍器重擊，女性死者體內有一名胎兒。死因及是否有毒物反應，待檢體化驗及解剖報告出爐才能釐清。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現的雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、來自泰國的王姓男子在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後在9日搭機逃回泰國。

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桃園地方檢察署下午透過通訊軟體發布聲明表示，今天下午2時許開始進行解剖，初步發現2名死者頭部均遭不明鈍器重擊，另外發現女性死者子宮內有一名胎兒。至於死者真正死亡原因、以及體內是否有毒藥物等反應，須待檢體化驗及正式解剖報告出爐後才能明瞭。

根據了解，李女除了頭部鈍器傷外，手指也有骨折情形，疑似受攻擊時抵抗所致，檢方及法醫已採集相關檢體進行化驗，至於凶器尚未查獲，至於一開始傳出李女懷的是龍鳳胎，經解剖發現腹中只有一名成形胎兒，但仍看不出性別。（編輯：方沛清）1110613