戴寧開庭仍保持緘默 檢辯聲請傳喚母親及前夫

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案件，嘉義地方法院今天再次開庭，目前在押的戴寧出庭時仍否認犯行，並保持緘默；檢辯雙方下次聲請傳喚證人中，包括戴寧母親及前夫。

戴寧被控詐領助理補助費新台幣518萬7774元，嘉義地檢署日前依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院今天開庭進行第二次準備程序。

戴寧辯護律師陳澤嘉在庭後接受媒體聯訪表示，這起案件的關鍵都在於部分離職議員助理的指證，因此，未來案件審理主要在釐清這些助理是在什麼情況下指證。

陳澤嘉指出，戴寧今天的精神狀況還是很不好，除了否認犯罪外，還是一樣保持緘默，對於案件的程序事項仍由律師來表達，希望地院能集中審理案件，讓案件早一點有結果。

戴寧委任律師陳澤嘉、王振名今天開庭時，仍認為部分卷證須釐清有無證據能力，另就相關證人到庭交互詰問部分，檢方、辯護人都聲請傳喚多名證人，包括戴寧母親賴姓婦人及其前夫郭姓男子等人，並自7月25日起密集開庭。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧矢口否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：謝雅竹）1110614