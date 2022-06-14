男房客摩鐵藏針孔偷拍 雄檢晚間聲押獲准

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吳姓夫妻日前投宿高雄摩鐵時在房內發現針孔攝影機，警方循線鎖定黃姓男子涉有重嫌，13日前往黃男在小港的住處搜索，當場查扣拆裝工具1組、手機3支、安非他命2小包、吸食器等物，全案詢後依法送辦，檢方14日晚間依妨害秘密等罪聲押獲准。（高雄市小港警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月14日

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）吳姓夫妻投宿高雄摩鐵在房內發現針孔攝影機，警方透過分析針孔截取數位紀錄、比對入住房客資料，鎖定39歲黃男涉案，且查到偷錄影片。雄檢晚間訊後依妨害秘密等罪聲押獲准。

高雄市政府警察局小港分局晚間發布訊息指出，警方5月31日獲報後，協請市刑大科技犯罪偵查隊加入分局專案小組，經擴大調閱監視器影像、分析過濾住客資料；另由科技犯罪偵查隊分析針孔攝影機設備，發現偷拍影片是由房內WiFi向外傳輸，經以虛擬終端截取相關數位紀錄，比對房客資料，鎖定39歲黃男涉有重嫌。

警方經報請高雄地檢署指揮，昨天前往黃男小港住處搜索，當場查扣拆裝工具1組、手機3支、安非他命2小包、吸食器等物，全案警詢後依毒品危害防制條例及妨害秘密罪，解送高雄地檢署偵辦。

警方調查，黃男除了在吳姓夫妻入住房間內裝設針孔，另也在其他3個房間內裝設相同型號針孔攝影機，且他的手機內也遭查獲數段偷拍影片，但辯稱是拍來自己欣賞。警方推估他多次投宿摩鐵裝設針孔，目前仍在調查是否有其他共犯。

高雄地檢署今天下午傳喚黃男複訊後，晚間依黃男涉犯刑法妨害秘密罪、違反個人資料保護法等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，向高雄地方法院聲請羈押，法院晚間近10時裁定羈押。

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全案起於吳姓夫婦5月31日晚間入住高雄小港某間汽車旅館，6月1日凌晨因習慣使用探測針孔攝影機APP，不料真的在電視牆螺絲孔內偵測出異常訊號。警方獲報到場確認是隱藏式攝影機，並受理夫婦控告妨害秘密。

不過，有網友指稱吳姓夫妻發現遭偷拍時，卻被摩鐵業者嗆「老闆是檢察官」，別把事情鬧大。雄檢查證後，發現摩鐵黃姓業者丈夫確實是台南地檢署離職陳姓檢察官，但業者喊冤稱案發房間重新裝潢後，已有上千人入住，懷疑是其中房客裝設。（編輯：郭諭儒）1110614