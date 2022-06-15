住戶酒後飆罵保全遭持棍毆傷 互提告訴都判刑

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（中央社記者蘇木春台中15日電）擔任台中市某社區保全的廖男，去年4月間，協助林女攙扶酒醉丈夫鄭男返家，鄭男不滿廖男碰觸妻子飆罵髒話，廖男便持甩棍毆打鄭男，雙方提告後分別被判處徒刑及拘役。

台中地院判決書指出，鄭男居住台中市一處大樓社區，廖男為社區保全人員，民國110年4月24日凌晨3時46分，鄭男飲酒後返回住處，鄭男妻子林女便下樓欲攙扶鄭男返家。

廖男見鄭男酒醉，便協助林女攙扶鄭男，在前往電梯口搭乘電梯途中，因鄭男認為廖男有故意觸碰林女的情形，接連以髒話怒罵廖男，並一路推擠廖男甚至碰撞辦公桌。

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廖男認無端遭辱罵、推擠，持隨身攜帶甩棍及鐵條，朝鄭男頭部毆打，廖男被勸阻後，又從公務包取出摺疊刀向鄭男揮舞，直到警方到場將雙方帶回警局偵辦，經雙方提出告訴後，檢方依法起訴。

台中地院審理後，認為廖男犯傷害罪，處有期徒刑4月，另又犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，得易科罰金；鄭男犯公然侮辱罪，處拘役20日，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1110615