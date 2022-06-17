透過科技執法 北市警加強取締車輛路口不讓行人

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（中央社記者劉建邦台北17日電）北市警交通大隊今天表示，分析1月至5月行人死亡交通事故，肇事原因以車輛在路口不停讓行人等占多數，配合「四季交安專案」，將透過科技設備，持續加強路口安全執法。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，為提升行人交通安全，配合交通部推動交安專案，全面加強執法路口安全，並透過科技執法設備，加強取締車輛不停讓行人違規樣態。

交通大隊統計1月至5月止，取締車輛不停讓行人共8455件、行人違規1萬4011件，其中1月3日在鄭州路、西寧北路口啟用科技執法設備，自動偵測車輛未在行人穿越道前，停讓行人先行通過，經統計至5月止，共取締194件。

警方表示，1月至5月止發生行人A1類（造成人員當場或24小時內死亡）死亡交通事故，共7件7人，與去年同期發生18件，減少11件。

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警方指出，分析今年行人死亡事故，多數為較高齡長者，肇事原因以車輛不停讓行人、行人違規闖紅燈穿越馬路占多數，呼籲駕駛人和行人都需遵守交通規則，且應有車輛慢看停、行人停看聽觀念。

警方說，依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，或汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行，可處汽車駕駛人新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；行人違規穿越道路可處300元罰鍰。（編輯：李錫璋）1110617