宜蘭伯朗大道附近2男遭隨機割脖案 警逮犯嫌釐清

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣冬山鄉三奇村的「三奇美徑」（宜蘭版伯朗大道）附近昨天發生機車騎士隨機傷人案，2名男子陸續遭利器劃傷脖子，警方懷疑劉姓男子涉重嫌，下午持拘票將他帶回釐清案情。

網友在批踢踢實業坊（PTT）發文標題為「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」，指昨晚約9時30分，父親在外面馬路上遭1名機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好及時發現趕緊送醫，不然真的不知道後果會怎樣，目前手術完也暫無大礙。

發文指稱，到醫院急診時才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎車時被傷到脖子，因為不知道犯人是哪裡人，也不確定是不是只在冬山或蘇澳附近出沒，奉勸大家近期晚上出門要多加注意安全，希望不要再有受害者出現，希望警察趕緊抓到犯人。

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據指出，宜蘭地區昨晚接連發生2起隨機傷人案件，僅相隔10至15分鐘，第1起發生地點在191甲線與成興路口，41歲蔡姓男子脖子遭人以利刃劃傷；不久後，隆恩路發生第2起，65歲余姓男子同樣也是脖子遭劃傷。所幸2人送醫縫合後，都沒有生命危險。

警方獲報後，隨即報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經調閱監視器以車追人，懷疑有毒品前科、住在蘇澳鎮龍德里的43歲劉姓男子涉有重嫌，今天下午持拘票到劉男住處將他帶回警局偵訊，以釐清案情。（編輯：戴光育）1110619