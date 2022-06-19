宜蘭伯朗大道附近2男遭隨機割脖 警逮劉嫌送辦

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宜蘭縣冬山鄉三奇村的「三奇美徑」（宜蘭版伯朗大道）附近18日晚間發生機車騎士隨機傷人案，2名男子陸續遭利刃劃傷脖子，警方19日逮捕犯嫌43歲劉姓男子（中），詢後依涉殺人未遂罪送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月19日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣冬山鄉三奇村的「三奇美徑」（宜蘭版伯朗大道）附近昨天晚間發生機車騎士隨機傷人案，2名男子陸續遭利刃劃傷脖子，警方今天逮捕犯嫌劉男，詢後依涉殺人未遂罪送辦。

網友在批踢踢實業坊（PTT）發文標題為「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」，指昨晚約9時30分，父親在外面馬路上遭1名機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好及時發現趕緊送醫，不然真的不知道後果會怎樣，目前手術完也暫無大礙。

發文指稱，到醫院急診時才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎車時被傷到脖子，因為不知道犯人是哪裡人，不確定是不是只在冬山或蘇澳附近出沒，奉勸大家近期晚上出門要多加注意安全，希望不要再有受害者出現，希望警察趕緊抓到犯人。

據指出，宜蘭地區昨晚接連發生2起隨機傷人案件，僅相隔10至15分鐘，第1起案發地在冬山鄉191甲線與成興路口，41歲蔡姓男子脖子遭人以利刃劃傷至派出所報案後，自行前往醫院治療；不久後，蘇澳鎮隆恩路又發生第2起，65歲余姓男子同樣是脖子遭劃傷，余男傷勢較為嚴重，所幸2人經治療後都沒有生命危險。

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蘇澳警分局獲報，立即與羅東警分局組成專案小組，並報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，經警方擴大調閱監視器畫面，掌握犯嫌使用的交通工具後，認定有毒品、竊盜前科的43歲劉姓男子涉有重嫌。

專案小組經檢察官核發拘票後，下午2時30分於劉男位於蘇澳住處將他逮捕到案，並起出犯案時身穿衣物及作案交通工具，全案詢後依刑法殺人未遂罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110619