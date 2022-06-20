25歲國道警自戕 搶救6天不治

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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）國道竹林分隊25歲柯姓警員14日在國道舉槍自戕，救護人員趕抵現場立即送醫急救，經搶救6天後，今天宣告不治。

國道公路警察局第六警察隊竹林分隊柯姓員警，14日執行巡邏勤務，於國道3號南向104公里舉發交通違規後，至105公里避車彎巡簽後，柯姓員警說想抽菸，隨後跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

案發後，警方指出柯員的死因是「感情因素」，卻有民眾在社群網站發文，指輕生柯員疑遭職場霸凌。

警方今天向中央社記者表示，經解鎖柯姓員警手機發現，相關對話內容確有輕生念頭，初步判斷為感情因素。而幹部加強管理要求，仍在合理範圍內，初步認定不構成霸凌，但會持續蒐證調查，絕不隱匿。

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另外，關於網傳Line截圖指出，竹林分隊1名徐姓小隊長對柯姓員警打掃不力，於群組內公開影像檢討，警方指出，經查確有此事，管理確有不當，依規定記過1次處分，並調整服務地區。（編輯：張銘坤）1110620

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