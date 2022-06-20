彰化葉家3兄弟悲劇 王惠美：檢討社會安全網

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彰化縣和美鎮葉家3兄弟營養不良而骨瘦如柴，葉家老大20日病逝，引發社會關注。彰化縣長王惠美（右後）前往慰問家屬並表示，社會安全網仍有檢討必要，責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年6月20日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣和美鎮葉家3兄弟營養不良而骨瘦如柴，葉家老大今天病逝，引發社會關注。對此，彰化縣長王惠美表示，社會安全網有檢討必要，團隊記取經驗，防止類似事件再發生。

62歲葉姓男子和2名弟弟相依為命，3人住在彰化縣和美鎮好修里一處三合院，因收入不穩定，經常有一餐沒一餐，僅靠弟弟每月身障補助度日，經彰化縣議員賴清美伸援，一家慘況曝光，有人捐送物資，還有民眾表示願提供3人1年免費自助餐，各界愛心湧入葉家。

不料葉家大哥因營養不良，免疫力低下引起菌血症，進一步因敗血症引起多重性器官衰竭，今天中午病逝。王惠美和彰化社會處長王蘭心等人，下午前往殯儀館慰問家屬並致慰問金，王惠美指示社會處務必協助家屬處理後續事宜。

面對縣府的關心，葉家老二表示，因不想麻煩別人，所以之前都沒對外尋求協助；陪同慰問的當地縣議員柯振杯、好修里長陳信義都表示，大家都未苛刻對待葉家兄弟，雖未接獲求援，但長期都有關心協助。

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王惠美透過縣府新聞稿表示，此悲劇發生，足見社會安全網仍有檢討必要，責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生，縣府也將持續協助葉家老二、老三有最妥善安置與照顧；另外，民眾有任何需要幫助，都可撥打縣府關懷專線1957，由專業社工服務，呼籲民眾不要遇問題就有輕生念頭，每條生命都非常珍貴。

社會處指出，葉家老三因視障被列為低收入戶，葉家大哥、老二並沒有提出低收入戶申請，縣府得知消息後，立刻提供協助；有關仍住院的老三，經詢問老二意見，同意出院後轉介安置社福機構；葉家老二則待身體休養好，由縣府輔導找工作，讓他自力更生。（編輯：郭諭儒）1110620