北市府與慈濟簽合作備忘錄 盼培訓防災士1萬名

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台北市政府與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會合作培訓防災士，副市長黃珊珊（前右）出席培訓課程，並與慈濟副執行長張宗義（前左）等人一同在開幕儀式中合影。中央社記者鄭清元攝 111年6月21日

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（中央社記者張雄風台北21日電）台北市政府與慈濟基金會今天簽署合作備忘錄，共同辦理「防災士」培訓課程。北市府表示，希望未來能增加至1萬名防災士，成為社區中安定的力量。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，台北市政府與慈濟今天在慈濟大同靜思堂簽署合作備忘錄，共同辦理「防災士」培訓課程，公私協力攜手合作廣邀企業、各類志工及民眾，擴大多元鼓勵大眾參與防災士培訓。

台北市副市長黃珊珊致詞表示，擴大防災士招募培訓是今年政府部門非常重要的政策，培訓防災士需要有適合的場地和師資群，特別感謝慈濟基金會提供場地與師資，共同營造社區安全。

黃珊珊說，截至目前為止，今年已增加至2600名防災士，將來盼能增加至1萬名，並與各界合作，成為地方防災網絡；早期防災士工作多為初期滅火、水災通報、現場疏散與相關災情回報，以及災後照護災民與修護等工作。

慈濟基金會副執行長張宗義致詞表示，慈濟社區道場不僅平日發揮社區守望相助的功能，近來氣候變遷，產生新的變化，為防範災難應變，基金會已有1300名志工得到內政部核可認證成為防災士。

慈濟表示，經公私合作辦理培訓課程，七梯次將會有350名學員參與，希望道場除了提供民眾平時心靈支持，也提供防災需求。（編輯：李亨山）1110621

台北市政府與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會合作培訓防災士，副市長黃珊珊（左）21日出席培訓課程開幕活動，向眾人揮手致意。右為慈濟副執行長張宗義。中央社記者鄭清元攝 111年6月21日