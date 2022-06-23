漁民包圍三接工作船遭控強制罪 高院判無罪確定

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（中央社記者蕭博文台北23日電）蔡姓男子等4人不滿「中油第三座天然氣接收站海上棧橋」工作船「東彥1號」影響捕魚作業，駕駛漁船包圍並施放漁網，遭控強制罪。高院認為不具實質違法性，今天判無罪確定。

台灣高等法院新聞資料指出，蔡姓船長、蔡男妻子、王姓船長、李姓船員不滿「東彥1號」頻繁經過捕魚的海域，導致捕魚作業常受影響，因而起意抗爭。

民國109年4月29日，蔡姓船長駕船至竹圍外海，距離「東彥1號」工作船35公尺處，並由妻子施放漁網；李姓船員則駕駛另艘船隻並放下旗桿以船尾拖帶，王姓船長則以施放浮面漁網等方式表達抗議。

案經桃園地方地檢署偵查，認為蔡姓船長等4人以強暴方式，阻礙「東彥1號」工作船的海上通行權利，依強制罪嫌起訴，一審桃園地方法院判決全案無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，蔡姓船長等4人為傳達希望中油公司及包商的工作船航行路線可以依照離海5公里規定，不要影響漁民權益，屬象徵性言論性質，為廣義言論自由保障的範疇。

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二審指出，工作船確有違反航道應離岸5公里的規定，進而影響漁民捕魚作業。即使蔡姓船長等人駕駛漁船包圍而阻礙通行，但工作船仍可依海巡署指示繞海離開，通行權利影響尚屬輕微。

二審認為，本案是「東彥1號」違反規定在先，與被告欲表達「不要影響漁民捕魚權利」此公眾利益議題的目的與所使用手段間具有關聯性；被告行為未達應以國家刑罰權加以處罰的可非難性，不足認定已具有實質違法性，自不得對被告等以強制罪相繩，仍判決無罪。不得上訴。（編輯：張銘坤）1110623