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台中第二市場肢體衝突釀1死 警帶回5人偵辦

2022/6/23 19:49
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市第二市場內一家小吃店，今天清晨爆發肢體衝突，警方到場將受傷5人送醫，其中黃男傷重不治，行凶一方犯案後逃逸，警方下午陸續帶回涉案5人，將依殺人等罪追查。

台中地檢署檢察官今天下午會同法醫，在殯儀館相驗死者遺體，發現黃男身上有多處傷痕，並在胸口處發現疑似刀傷，檢方將於28日解剖死者遺體，以釐清死因。

台中市警察局第一分局告訴中央社記者，今天上午6時21分獲報，台灣大道一段台中市公有第二零售市場內，有多人肢體衝突，警方獲報到場，發現已無糾紛情事，並將受傷的31歲黃男、32歲陳男、41歲吳男、34歲李女及30歲陳女5人送醫救治。

其中黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往澄清醫院平等院區急救後，仍因傷重不治，其餘人等皆無生命危險。

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警方初步調查，黃男等5人前往小吃店用餐時，遭遇另一方人馬約10人，雙方並不認識，疑因行凶一方在點餐後，認為黃男挑釁要糾眾到場，黃男等5人遭對方以桌椅等物毆打後，行凶一方立即分乘3輛車離去，現場可見桌椅傾倒，地面甚至有血跡，一片狼藉。

警方指出，下午已陸續帶回5人偵辦，經查犯嫌等人自桃園南下台中，在店內消費進而引發衝突鬥毆，目前專案小組仍持續擴大拘捕其他涉案人，後續將依殺人等罪方向偵辦。（編輯：陳仁華）1110623

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