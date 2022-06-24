台中小吃店肢體衝突釀1死 盧秀燕要求從速偵辦

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市第二市場內一家小吃店，昨天爆發肢體衝突釀1死，警方陸續在桃園市逮捕涉案的林男等5人，並追查共犯；台中市長盧秀燕表示，不容許任何不法情事在台中發生，一定會從速偵辦。

台中市警察局第一分局告訴中央社記者，黃姓男子等5人，昨天清晨6時21分，前往中區公有第二零售市場內一家小吃店用餐，林姓男子等10人也進入店內準備用餐。

檢警查出，林男見到黃男等人，以為遇到熟人上前攀談，黃男認為不認識，回林男「我又不認識你」，林男認為對方態度不佳，雙方爆發口角，在同行友人勸阻下，雙方點餐後各自找位置用餐。

席間，黃男打電話給友人稱「一起來吃早餐」，林男在隔壁桌聽聞，認為對方要糾眾到場，林男待黃男掛斷電話後，立即與同夥持現場的桌椅，毆打黃男等5人，林男等人犯案後，分乘3輛自小客車逃逸。

警方獲報聚眾鬥毆趕到現場，將受傷的黃男等3男2女共5人送醫，其中黃男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後傷重不治，其餘4人無大礙。

警方立即組成專案小組偵辦，昨天以車追人，前往桃園市中壢區，陸續帶回涉案的林男等5人，並持續擴大追緝其餘共犯。警方今天詢問後，先將林男等人依殺人等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

檢方昨天相驗黃姓死者遺體時，發現黃男身上有多處傷痕，並在胸口發現2處疑似刀傷，但現場未發現刀械，檢警初步研判林男等人犯案後，將凶刀帶走，正擴大追查。檢方將於28日解剖死者遺體，以釐清死因。

針對聚眾鬥毆案，盧秀燕今天也在臉書發文表示，第一時間警方便成立專案小組，掌握線索，案發5小時就將5名嫌犯在桃園逮捕，感謝警方積極偵辦，為家屬伸張正義。

盧秀燕說，絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態。（編輯：陳政偉）1110624