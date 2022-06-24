台中小吃店衝突1死 蔡其昌：市長應提具體治安辦法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市多家慈善機構、育幼院因疫情升溫均表達有快篩試劑需求，立法院副院長蔡其昌（左3）等人24日到台中慈愛智能發展中心，捐贈15家慈善機構共1萬劑快篩試劑，盼助更多人平安度過疫情。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市第二市場昨天爆發肢體衝突釀1死，市長盧秀燕在臉書表示，不容任何不法；立法院副院長蔡其昌說，台中治安一再亮紅燈，盧秀燕應拿出具體解決方式，不是只在臉書震怒。

台中市第二市場內一家小吃店，昨天爆發肢體衝突釀1死，警方陸續在桃園市逮捕涉案的林男等5人，並追查共犯；台中市長盧秀燕在臉書貼文表示，不容許任何不法情事在台中發生，一定會從速偵辦。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，台中治安一再亮紅燈，但很可惜，盧秀燕只會在臉書上面震怒。從街頭喋血、瑪莎拉蒂暴力事件，甚至行刑式槍殺事件，到今天的治安事件，台中被笑為「慶記（台語：子彈）」之都，這是對台中非常大的羞辱。

蔡其昌說，盧秀燕應該拿出具體解決治安方式，不是透過民調粉飾太平，要全面性的制定治安防治相關辦法，才能把城市治安做好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫以來，台中市多家慈善機構、育幼院均表達有快篩試劑需求，蔡其昌與企業友人得知訊息，今天前往台中慈愛智能發展中心，捐贈台中市15家慈善機構共1萬劑快篩試劑。

蔡其昌會中表示，疫情嚴峻下，多數社福機構及弱勢家庭都面臨快篩不足問題，感謝通用不銹鋼公司捐贈1萬劑快篩，幫助更多人平安度過疫情。（編輯：郭諭儒）1110624