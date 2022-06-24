更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中小吃店衝突1死 蔡其昌：市長應提具體治安辦法

2022/6/24 19:18（6/24 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市多家慈善機構、育幼院因疫情升溫均表達有快篩試劑需求，立法院副院長蔡其昌（左3）等人24日到台中慈愛智能發展中心，捐贈15家慈善機構共1萬劑快篩試劑，盼助更多人平安度過疫情。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月24日
台中市多家慈善機構、育幼院因疫情升溫均表達有快篩試劑需求，立法院副院長蔡其昌（左3）等人24日到台中慈愛智能發展中心，捐贈15家慈善機構共1萬劑快篩試劑，盼助更多人平安度過疫情。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市第二市場昨天爆發肢體衝突釀1死，市長盧秀燕在臉書表示，不容任何不法；立法院副院長蔡其昌說，台中治安一再亮紅燈，盧秀燕應拿出具體解決方式，不是只在臉書震怒。

台中市第二市場內一家小吃店，昨天爆發肢體衝突釀1死，警方陸續在桃園市逮捕涉案的林男等5人，並追查共犯；台中市長盧秀燕在臉書貼文表示，不容許任何不法情事在台中發生，一定會從速偵辦。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，台中治安一再亮紅燈，但很可惜，盧秀燕只會在臉書上面震怒。從街頭喋血、瑪莎拉蒂暴力事件，甚至行刑式槍殺事件，到今天的治安事件，台中被笑為「慶記（台語：子彈）」之都，這是對台中非常大的羞辱。

蔡其昌說，盧秀燕應該拿出具體解決治安方式，不是透過民調粉飾太平，要全面性的制定治安防治相關辦法，才能把城市治安做好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫以來，台中市多家慈善機構、育幼院均表達有快篩試劑需求，蔡其昌與企業友人得知訊息，今天前往台中慈愛智能發展中心，捐贈台中市15家慈善機構共1萬劑快篩試劑。

蔡其昌會中表示，疫情嚴峻下，多數社福機構及弱勢家庭都面臨快篩不足問題，感謝通用不銹鋼公司捐贈1萬劑快篩，幫助更多人平安度過疫情。（編輯：郭諭儒）1110624

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族