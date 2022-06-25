苗栗大型重機車禍車頭全毀 騎士送醫搶救不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗市北苗派出所25日上午獲報，在經國路12公里北上車道有大型重型機車與普通重機車發生交通事故，立刻派員前往處理，到場發現大型重機車身嚴重毀損，且騎士傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣25日電）苗栗縣苗栗市今天發生一起大型重機與普通重機碰撞事故，警方趕赴現場發現大型重機騎士閻姓男子倒地意識不清，傷勢嚴重，送醫搶救後仍傷重不治。

苗栗縣政府警察局苗栗分局提供新聞資料指出，苗栗市北苗派出所中午11時30分許接獲報案，在經國路12公里北上車道有大型重機車與普通重機車發生交通事故，立刻派員前往處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

員警調查，一群來自桃園市的大型重機車友，假日到苗栗遊玩，行經苗栗市經國路時，23歲閻姓男子騎乘的大型重機撞上停放在路旁的普通重機，閻男當場噴飛，連人帶車再撞到路旁大樹，車輛嚴重毀損，閻男當場失去生命跡象。

警方表示，閻姓男子經緊急送醫搶救傷重不治，酒測值待抽血檢驗確認。而普通重機的19歲劉姓騎士在事故中受到擦挫傷，送醫包紮後已無大礙，酒測值為0。詳細肇事原因待調查釐清。（編輯：李錫璋）1110625