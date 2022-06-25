更多編輯台推薦新聞：
土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵
國際

土耳其激進摧毀世俗民主 薄命跨性女不是愛風塵

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花
國際

烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

苗栗大型重機車禍車頭全毀 騎士送醫搶救不治

2022/6/25 17:16（6/25 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗市北苗派出所25日上午獲報，在經國路12公里北上車道有大型重型機車與普通重機車發生交通事故，立刻派員前往處理，到場發現大型重機車身嚴重毀損，且騎士傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月25日
苗栗市北苗派出所25日上午獲報，在經國路12公里北上車道有大型重型機車與普通重機車發生交通事故，立刻派員前往處理，到場發現大型重機車身嚴重毀損，且騎士傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣25日電）苗栗縣苗栗市今天發生一起大型重機與普通重機碰撞事故，警方趕赴現場發現大型重機騎士閻姓男子倒地意識不清，傷勢嚴重，送醫搶救後仍傷重不治。

苗栗縣政府警察局苗栗分局提供新聞資料指出，苗栗市北苗派出所中午11時30分許接獲報案，在經國路12公里北上車道有大型重機車與普通重機車發生交通事故，立刻派員前往處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

員警調查，一群來自桃園市的大型重機車友，假日到苗栗遊玩，行經苗栗市經國路時，23歲閻姓男子騎乘的大型重機撞上停放在路旁的普通重機，閻男當場噴飛，連人帶車再撞到路旁大樹，車輛嚴重毀損，閻男當場失去生命跡象。

警方表示，閻姓男子經緊急送醫搶救傷重不治，酒測值待抽血檢驗確認。而普通重機的19歲劉姓騎士在事故中受到擦挫傷，送醫包紮後已無大礙，酒測值為0。詳細肇事原因待調查釐清。（編輯：李錫璋）1110625

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族