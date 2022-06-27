保全疑下夜班精神不濟 騎車衝撞市場攤位5人受傷

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高雄王姓男保全27日上午騎車行經三民市場，疑結束夜班後精神不濟，衝撞市場攤位，造成攤架倒塌壓傷老闆娘、顧客等共5人，王男疑似也受到驚嚇，趁現場一片混亂，騎車逃離。（民眾提供）中央社記者曾以寧提供 111年6月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄王姓男保全今天上午騎車行經三民市場，疑結束夜班後精神不濟，衝撞市場攤位，造成攤架倒塌壓傷老闆娘、顧客等共5人，王男騎車逃離現場，後在警方通知下到案。

今天上午11時26分，擔任保全的王姓男子騎車進入市場，卻突然衝撞市場內一處攤販，導致攤架倒塌，48歲老闆娘頭部受撕裂傷，1名正在購物的女顧客、及另外3名路人也受波及，所幸5人都是輕傷、意識清醒，無生命危險。

不過事發當下王男疑似也受到驚嚇，趁現場一片混亂，騎車逃離現場。警方由現場目擊者提供車牌號碼追查，通知王男到案，20分鐘後王男也騎車返回現場，說明案發經過。

警方表示，王男酒測值為0，但因前一天值保全夜班，疑似下班後精神不濟，才會衝撞攤位。帶回派出所訊後將依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送。（編輯：黃世雅）1110627