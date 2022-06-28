男房仲為情刺殺運將遭求償 判賠26萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北28日電）于姓男房仲愛慕江姓女同事，獲悉江女遭林姓計程車運將騷擾，持刀刺殺林男致死。運將家屬提告求償，一審判于男賠16萬多元。二審今天判再賠10萬元，共計須賠26萬多元確定。

于姓男房仲民國109年4月間在台北巿萬華區持藍波刀刺傷林姓運將，林男同年7月間拔管後過世。檢警原以為是隨機殺人案件，但北檢偵辦後，查出于男因愛慕江女，聽江女說遭林男騷擾，趁機在林男計程車上裝設GPS追蹤器後殺人，檢察官依殺人、妨害秘密罪嫌起訴2人。

一審認定，于男持刀攻擊行為與運將住院期間引發病症最終死亡，不具相當因果關係，依殺人未遂、妨害秘密罪，判處于男9年8月徒刑；江女被依妨害秘密罪遭判刑8月。

二審仍判于男9年8月徒刑，江女8月徒刑，並宣告江女緩刑2年。江女未上訴確定。于男不服，提起上訴，遭最高法院駁回上訴而確定。

民事部分，運將家屬提告主張，于男行為造成林男死亡，除了殯葬費、醫療費、看護費等，還應賠林男父母、讀國中的兒子、讀國小的女兒各數百萬元不等扶養費，以及應賠精神慰撫金。

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一審考量，林男死亡與于男攻擊無因果關係，家屬扶養費、精神慰撫金請求部分駁回，于男需賠醫療費、看護費等共新台幣26萬8203元，經扣除已給付的10萬元，判須賠16萬8203元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，合議庭考量，于男於林男住院期間交付10萬元部分，于男在二審庭上表示無須抵扣法院所判決賠償金，因此今天判于男須再給付10萬元，使金額達26萬8203元，全案確定。（編輯：張銘坤）1110628