獵人誤觸果園電網1死1傷 農友遭過失致死等罪起訴

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮潘姓男子今年1月間深夜與朋友上山打獵，因誤觸柚子園電圍網，造成1死1傷，果園主人楊姓農友因未設置夜間可辨識警告標示等疏失，涉過失致死、過失傷害等罪嫌遭檢方起訴。

檢方調查，41歲潘姓男子等4人今年1月22日深夜相約上山打獵，途中看到疑似獵物山羌，便下車追捕，黃男先誤觸鐵絲電網後，右側臀部、大腿第二度電燒傷；潘男上前了解，也因觸電倒地，送醫不治。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，楊姓農友1月18日於瑞穗鄉鶴岡村柚子園架設電網，驅趕山豬等野生動物，應注意設置電網的電流為高壓電低電流，不會造成人受傷或死亡，僅觸碰時會受到驚嚇或痛感。

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花蓮地檢署指出，經偵查終結，楊姓農友未注意所設置電流為何，且未設置夜間可辨識的警告標示，僅以一般紙張警告標示，涉嫌違反刑法過失致死、過失傷害等罪嫌，將楊姓被告提起公訴。

花蓮地檢署呼籲，民眾架設電圍網目的，僅在使野生動物碰觸時受到驚嚇及痛感，不會受傷，達到嚇阻作用，電圍網周遭應設置外觀明顯的警示燈光、標語，應配合相關行政機關設置低電流電圍網，注意電流強度、脈衝間隔等安全因素，避免外地人士因不熟路況而誤觸電圍網。（編輯：黃世雅）1110628