陳家欽退休前最後一次署務會報 鞠躬致謝道別

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）警政署長陳家欽申請提前退休，今天主持任內最後一次署務會報，數度向所有同仁及警眷鞠躬致謝，他說明考量全體人事布局而決定退休，並期勉精進科技犯罪防範，道珍重再見。

現年64歲的陳家欽獻身警界達42年，原預定明年7月屆齡退休，但他基於考量警察世代交替、經驗傳承和年底選舉將屆等因素，近日申請提前退休，經內政部函送考試院後，預計6月30日生效。

陳家欽今天主持任內最後一次署務會報，與會及視訊人員達1284人，他聽取完各單位例行業務報告後，向在場所有人道別。

陳家欽表示，沒能到各地警察機關和大家辭行感到很抱歉，只好藉此機會向大家辭行，現場一鞠躬向全體同仁致謝、致敬。陳家欽指出，在署長任內4年9個月間，從最初剛接任的艱困階段，到現在各項治安工作穩定執行，所有警察同仁都給予幫忙，和他站在一起，是全體同仁付出和貢獻的成績。

隨後，陳家欽再鞠躬感謝所有警眷，並說他們都是警察們的最強後盾，是為這個社會犧牲奉獻的最大動力；同時，他也感謝企業界對警方大力支持、慰問和鼓勵，協助提升士氣。

對於外界驚訝他提早退休，陳家欽說明，其實自己內心一直思考、準備何時要劃下警職句點，如何做才是對警察大團隊、大家庭最有利，有助人事穩定，讓新署長接任後能安定。

他說，依自己所了解和體驗，只要警察人事安定、穩定，且制度符合升遷、倫理，大家就會安心做事情，即可發揮警察最大團隊力量，進而穩定社會秩序、為人民服務，他必須做好這個責任交棒。

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陳家欽指出，由於今年6月底到明年1月退休者眾多，是歷年來未曾見過如此多高階警官同時退休，若到明年1月才讓新署長接任，屆時相關人事布局誰來幫忙扛，所以他是單純希望協助讓團隊人事安定，這也是最大考量。

話鋒一轉，陳家欽表示，科技犯罪已成未來治安最大挑戰，相關配套未及在自己任內提升、完成，現在刑事局科偵中心已同意成立，未來上報行政院、考試院溝通獲支持後，待新署長帶領大家努力，進行下一步工作和挑戰，維護人民財產安全，最後陳家欽再道感謝並說「大家珍重再見」。（編輯：郭諭儒）1110628