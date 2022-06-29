台中第二市場凶殺案 主嫌等4人遭檢方聲押禁見

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市第二市場23日發生凶殺案，主嫌林男與同夥4人昨天在屏東縣落網，台中地檢署今天依殺人罪嫌移送法辦，認為林男等4人有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署檢察官調查，認為林姓、邱姓、謝姓、邱姓被告4人，因涉犯刑法殺人既遂、傷害、攜帶凶器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，所犯為最輕5年以上重罪，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見。

警方指出，桃園市29歲林男等7人，22日到台中市與3名友人共10人，到夜店飲酒餐敘後，23日清晨到第二市場一家小吃店用餐，其中謝男見另一方黃姓男子等5人也在店內用餐，以為遇到熟人上前打招呼，黃男因不認識謝男回「我又不認識你」，謝男認為對方態度不佳，雙方爆發口角。

雙方同行友人勸阻下，各自找位置用餐，席間，黃男打電話找友人「一起來吃早餐」，引發林男等人認為對方挑釁要揪眾到場，林男等人待黃男掛掉電話後，遂持現場桌椅，毆打黃男等人，林男拿出預藏的皮帶刀攻擊黃男，犯案後，林男等人分乘3輛自小客車逃逸。

警方獲報到場，黃男送醫不治，另4人無礙。警方當天先逮捕游男與同夥等5人，檢方因游男殺人罪嫌重大，24日向法院聲押禁見獲准，另4人裁定交保、請回。

辦案人員28日循線前往屏東縣墾丁地區，逮捕林男與共犯謝男等4人偵辦，警方全案共計逮捕林男等14人，依殺人、傷害致死、毒品等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110629