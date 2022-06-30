一車兩抵爆討債糾紛 新北警辦槍擊案逮19人移送

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市警方今天表示，29日板橋區發生債務糾紛當鋪槍擊案，經全力偵辦掃蕩，已將涉案張姓主嫌等11車19人查獲到案，依殺人未遂、槍砲、違反組織犯罪條例、毀損、傷害等罪移送。

新北市海山警分局偵查隊隊長廖武郎今天表示，29日12時在轄區板橋民生路3段的當鋪槍擊案，分局查獲主嫌張男、槍手潘男及林男2人，及其餘暴力討債的涉嫌人。

警方表示，這起槍擊案發生於昨日中午，涉嫌人帶著刀械、棍棒、槍械，搭計程車前往板橋區民生路某當鋪尋仇砸店；槍手林男直接朝當鋪開槍卻遭當鋪一方人馬反擊，造成來砸店的李姓男子手臂、腹部中槍。

砸店一方的槍手林男，事後帶槍向派出所投案，當鋪還擊的槍手潘姓男子，逃逸後也被警方逮捕到案。傷者自行送醫，手術後沒有生命危險。

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警方初步調查，衝突起因疑似為1名計程車司機與車行有債務，司機卻又將車子「一車兩抵」，押給當鋪借款新台幣10萬元。當鋪人員與車行人員，雙方都主張自己找到車輛擁有討債權利，因此發生衝突。

警方說，專案小組不眠不休全力偵辦掃蕩，經調閱監視器以車追人，漏夜將涉案車行老闆張姓主嫌等11車19人查獲到案，釐清後持續再追查真相，並依殺人未遂、槍砲、違反組織犯罪條例、毀損、傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110630