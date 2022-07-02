醫師遭恐嚇「等著試試看」 法院判男子賠3萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北2日電）蔡姓男子陪同妻子就醫急診，對正評估妻子病症的譚姓醫師恐嚇：「你讓我抓狂起來就等著試試看。」案經醫師求償，士林地院認為蔡男侵害醫師人格權，日前判決賠償新台幣3萬元。

依士林地方法院判決書記載，譚姓醫師提起求償訴訟主張，蔡姓男子於民國109年間陪同妻子前往新北市汐止區一家醫院急診，因為工作關係無法照顧妻子，希望醫師能同意讓妻子住院。

譚姓醫師主張，當時他正在對蔡男的妻子進行評估、會談，蔡男卻出言恐嚇：「你讓我抓狂起來就等著試試看」、「等一下等我出手的時候你就知道了」，使他心生畏懼，受有精神損害，求償15萬元。

承審法官認為，蔡男已因當天恐嚇醫護行為，遭法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，因此可以認定譚姓醫師於民事求償案的主張為真。

法官認為，蔡男以加害生命、身體安全的言語，不法侵害醫師基於人性尊嚴應免於恐懼的自由人格法益，審酌雙方財力等一切情狀，蔡男應賠償精神慰撫金3萬元。仍可上訴。（編輯：方沛清）1110702