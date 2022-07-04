柯志恩遭指學術不倫 國民黨告「翁達瑞」涉誹謗

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（中央社記者林長順台北4日電）自稱美國大學教授的臉書粉專「翁達瑞」控前立委柯志恩涉「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫。中國國民黨今天委託律師到台北地檢署，遞狀告發「翁達瑞」涉嫌加重誹謗。

國民黨上週提名智庫執行長、前立委柯志恩參選高雄市長。「翁達瑞」日前在臉書發文，指柯志恩於民國103年年初與年底各發表一篇論文，這兩篇單獨發表的論文，摘要幾乎相同。

「翁達瑞」表示，依據出版順序判定，第二篇論文的摘要抄自第一篇，而且高達96%的抄襲率。兩份摘要的差別只在研究樣本。柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫。

國民黨下午委託律師杜家駒前往台北地檢署告發「翁達瑞」。國民黨指出，化名「翁達瑞」的匿名粉專劣跡斑斑，曾經被告上法院，並經各界認定是深綠側翼以及檢方認證的陳姓台籍教授。

國民黨表示，「翁達瑞」到處質疑別人學術成就的同時，卻從來不曾說清楚自己的本名、在哪些學校任教，更不用提出自己的論文讓外界檢視，已被公認是綠營的網路學術打手，毫無公信力可言。

國民黨指出，若綠營相關側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛國民黨參選人的個人名譽以及台灣民主的價值，絕對會依照選罷法及相關法律逕行提告，遏制如此敗壞公共討論的選戰歪風，更要讓這些破壞台灣民主的蠹蟲無所遁形。（編輯：李錫璋）1110704