助理教授罵校長痞子 二審認謾罵言論改判拘役

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（中央社記者劉世怡台北7日電）蔡姓大學助理教授因故在校務信箱指校長「痞子」等，被訴公然侮辱。一審判無罪。二審認為文字內容的電子郵件，逾300名教職員可見聞，為謾罵言論，改判拘役50天。可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，在北部某大學資訊科 技系蔡姓助理教授，之前因教師升等過程被評定為不及格等爭議，對李姓校長心生不滿，於民國108年12月8 日上午10時許，在校務信箱傳「校長在行政訴訟的答辯書卻像痞子一樣」、「校長卻是什麼都要就是臉不要」等語。

校長提告，檢方將蔡姓助理教授依加重誹謗及公然侮辱罪起訴。一審認定，蔡只是意見表達夾敘夾議，不是全然抽象、謾罵，判處無罪。

案經上訴，由二審審理於日前宣判，改判蔡男公然侮辱罪，拘役50天，得易科罰金；加重誹謗部分仍無罪。還可上訴。

二審指出，「像痞子一樣」、 「什麼都要就是臉不要」等文字內容的電子郵件傳送到300多名全校教職員可共見共聞的大學校務信箱，當然成立於刑法所稱「公然」之構成要件；且這二句話，確實是故意針對校長所言。

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二審表示，有關「痞子」一詞，是指「惡人」、「流氓」、「不良心性」，有教育部的重編國語辭典修訂本資料可參考。「什麼都要就是臉不要」則是暗指「不要臉」，而「不要臉」是指不顧面子，不知羞恥。

二審指出，考量蔡男的學歷為博士，智識程度在發送電子郵件辱罵他人，明顯帶有貶抑他人社會評價意思，不明究理的第三人知悉，已足產生會對校長人格貶抑，並使校長感到難堪與屈辱，已屬謾罵性言論，具輕蔑貶損負面評價意味。（編輯：李亨山）1110707