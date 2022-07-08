鐵人三項選手溺斃 高市體育總會逆轉判賠222萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市體育總會民國108年在愛河舉辦鐵人三項比賽，張姓選手卻意外溺斃，家屬求償837多萬元，一審認定主辦單位已盡注意義務判免賠，高雄高分院逆轉改判須賠222多萬元。

高雄市體育總會抗辯指出，比賽當天愛河沿岸每隔100公尺就有設置浮台，浮台均配有2名合格救生員，活動範圍內也有8艘救生艇，救生艇上更配有2名救生員，甚至還向軍方聲請水上救護，作為可能救援助力。

再者，當張姓選手發生溺水，最近的救生員當時已盡注意義務隨即下海救人回報，從救人到送醫急救花費不到7分鐘。當天報名費用於支付相關活動費用後已無剩餘，非屬營利性質，因此不適用水域遊憩活動管理辦法。高市體育總會據此主張，已盡力救援採取救護措施，並無任何疏失或延誤行為。

高雄地方法院一審審理後，認為救生員處置未違反管理人注意義務，應不構成過失侵權行為，且這項競賽不屬帶客從事水域遊憩活動範疇，高市體育總會就救生人員、設備配置並無過失可言，據此判決張男家屬敗訴，高市體育總會免賠。

不過，全案經上訴高雄高分院，合議庭改認定家屬主張部分有理由，高市體育總會需負部分過失責任，逆轉改判須賠新台幣222多萬元，可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄地方法院一審判決指出，高雄市體育總會108年3月3日在愛河舉辦「2019年第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」游泳項目，張姓選手當天上午7時許在游經愛河中正橋段約700公尺處發生異狀溺斃。

張男家屬認為是救生員疏失未注意導致溺水，且法醫相驗後，認定死因為窒息，據此認定救生員是高市體育總會受雇人，高市體育總會跟救生員均應負連帶賠償責任，求償837多萬元費用。（編輯：郭諭儒）1110708