擅離職守遭處分曠職扣薪 金管會官員抗罰敗訴

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（中央社記者劉世怡台北12日電）金管會保險局楊姓稽核有16筆異常差勤最高168分鐘，均未請假擅離職守，遭記曠職3日2小時，扣3日俸給。楊提告求撤銷處分，辯稱廁所排水不良才到別樓層如廁。法院判他敗訴。

台北高等行政法院判決指出，金管會保險局民國109年6月11日接獲通報指稱楊姓稽核當天上午7點30分到檢查局會議室休憩，經調閱楊門禁刷卡紀錄調查，並請楊陳述意見以資說明後，發現楊從同年4月17日至6月12日間，共有16筆未辦請假手續而離去工作崗位異常差勤。

保險局於109年11月19日做出處分，認定他有16筆異常差勤，屬於未辦請假而擅離職守，依規定予以登記曠職3日2小時，並扣除3日俸給。楊不服，提起復審被駁回，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分。

判決指出，楊辯稱保險局辦公處所在17樓的洗手間，之前發生排水不良，導致廢水溢出馬桶等情況，大樓因此暫時關閉部分洗手間，自己如繼續使用位於17樓的洗手間，會有心理壓力，為處理個人生理需求，才會改使用金管會所屬其他樓層洗手間，因此才會有進入其他樓層門禁刷卡紀錄。

保險局主張，楊除了109年5月11日僅異常21分鐘外，其餘15次均異常30分鐘以上，其中異常1小時以上者多達9次（61分鐘、168分鐘、65分鐘、83分鐘、77分鐘、94分鐘、68分鐘、67分鐘、79分鐘），明顯逾一般常情，楊所稱的心理壓力，純屬事後卸責之詞。

台北高等行政法院認為，楊不論是否有在其他樓層使用廁所，其異常時數最高達168分鐘，難認是合理離去工作崗位解決生理需求。

法院指出，保險局查明楊刷卡紀錄「異常時間」時數，並確認楊並無辦理請假情事後，依規定論以曠職，自屬於法有據而無違誤，楊請求撤銷原處分，為無理由，判他敗訴。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110712