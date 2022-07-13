司法聯盟鏈啟動 台北等3地數位證據可即時驗證

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（中央社記者劉世怡台北13日電）為落實證物監管及數位證據同一性，法務部今天啟動「司法聯盟鏈」。部長蔡清祥說，後續規劃由台北、桃園、台中地區的檢警調至審判法院，以雲端數位證據做實際即時存證、驗證。

法務部舉行「司法聯盟鏈建置及標章發表會」，邀請行政院政務委員羅秉成、唐鳳、司法院秘書長林輝煌、調查局長王俊力、警政署長黃明昭出席，並於現場首次公開司法聯盟鏈實作驗證。

法務部新聞資料指出，「司法聯盟鏈」是基於區塊鏈技術，具難以竄改且具同一性，強化數位證據存證、認證及驗證程序，獲得人民信賴的公信力為目標，建構數位資料同一性、傳輸安全性、作業流程一致性的司法數位化環境，並促進國內數位資料治理及數位創新經濟管理環境，提升數位資料的信賴與安全保障。

「司法聯盟鏈」的建置創辦會員機關為法務部、司法院、台灣高等檢察署、警政署及調查局，授權由法務部訂定「司法聯盟鏈建置暨運作共同規範」未來將視發展情形，逐步推展至其他司法相關的機關或民間組織，共同維護司法聯盟鏈的公信力。

法務部長蔡清祥致詞時指出，「司法聯盟鏈」今天啟動以後，預計在今年第4季於台北、桃園、台中三個地區的檢警調到審判法院，一起來進行雲端數位證據實際即時存證、驗證，有效率確認數位證據的同一性，改善以往耗費人力、時間的流程，將平均處理時間從「月」計縮短到「分」計，大幅節省司法時間成本，並藉此完善證物保管鏈。

林輝煌指出，法庭上使用數位證據的頻率越來越高，如何確認其同一性，確實是一件非常謹慎的事，若能透過司法聯盟鏈，從警方偵查時就對證據上鏈，到了審判期間，可讓法官採用時相對安心。

唐鳳表示，司法聯盟鏈是因應數位證據的科技產物，盼眾人未來能激發更多想法，讓制度不斷進步；羅秉成則說，證據的真實性、同一性、有效性，是法庭攻防上最重要的議題，透過上鏈技術，可有效解決驗證上的爭議。

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發表會活動中，由法務部檢察司長黃謀信說明、調部辦事調查員魯志遠操作，當場將同一個檔案複製到二個隨身碟，再把檔案上鏈後，即時請現場人員隨機挑一個隨身碟並將其檔案內文刻意竄改文字；之後再對二個隨身碟的檔案進行驗證，短短幾秒成功揪出竄改過的檔案並顯示「驗證失敗」。

發表會結束後，會場則進行種子教官教育訓練，教導基層在收到數位證據後，如何進行上鏈，確保整個司法程序順利進行。（編輯：李亨山）1110713