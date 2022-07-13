2歲男童疑遭虐餓死案 二審仍判母親8年徒刑

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（中央社記者劉世怡台北13日電）發生在107年11月的2歲男童疑遭虐、餓死在住處浴室案，一審判生母8年。二審今天認定警方案發時已認生母為犯嫌，她向警坦承沒每天餵養孩子，不符合自首得減刑，仍判8年徒刑。

台北市消防局於民國107年11月9日晚間7時獲報，林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，一名2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，有輕度智能障礙的22歲林女在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方指出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

檢方表示，林女隨後長期將男童單獨留置在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，蕭男知道這種狀況，對男童不施予援手，反而每天找林女外出遊玩、吃喝不歸，花林女的錢，進而造成男童狀況持續惡化，最終死亡。男童生長發育遲緩，身高及體重皆處於同年紀3%以下，尤其體重僅5.735公斤。

台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，並依照國立成功大學法律系教授許澤天的鑑定意見，認定蕭男明知林女應扶養孩子，卻每天約林女外出不歸，剝奪孩子接受母愛照顧扶養等資源，構成遺棄致死罪的幫助犯，將蕭男一併起訴。檢方對林女胞兄發布通緝；林男後來到案，一度受羈押禁見。

一審台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；依妨害幼童發育罪判胞兄3年、蕭男2年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。高院今天宣判，駁回上訴，維持3人刑度，還可上訴。

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二審指出，林女上訴主張，應符合自首，請求輕判。合議庭認為，警方於案發抵達現場後，已合理懷疑林女涉有凌虐幼童、違背義務遺棄致死等嫌疑；林女向員警坦認沒有每天餵養孩子等語，僅屬於自白，並非自首，因此不適用減輕其刑。

二審表示，依據相關證據可見，林女還有足夠資力可經常與友人出遊、吃飯，並幫蕭男負擔費用，縱使經濟上無法負荷，也並非沒有管道可向友人借錢花用，林女卻自顧維持自己日常所需花費，甚且從事休閒娛樂活動，卻置年幼的孩子於住處不顧，使孩子受凌虐行為而有生長發育遲緩，最終導致死亡結果。（編輯：李亨山）1110713