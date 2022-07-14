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首頁 / 社會

愛國同心會成員被控涉違國安法 不起訴確定

2022/7/14 18:19（7/14 18:30 更新）
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圖為愛國同心會2017年8月在立法院旁青島東路上，插滿中國的五星旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博文台北14日電）愛國同心會蕭姓、李姓成員與抗日協會鄭姓理事長被控涉嫌國安法發展組織罪嫌，北檢認定罪嫌不足不起訴。案經檢察官再議，今天經台灣高等檢察署駁回，蕭等3人不起訴確定。

中華愛國同心會被控接受「台辦」等滲透來源金援，在台發起反制罷免前高雄市長韓國瑜活動，涉違反滲透法、國家安全法發展組織罪嫌。北檢日前以主席周慶峻身亡為由不起訴，另通緝周妻林明美、秘書長張秀葉。

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此外，周慶峻另被控吸收蕭姓、李姓、鄭姓成員，以暴力手段嚇阻來台拜訪的香港民運領袖黃之鋒、何韻詩，另從事多項抗議活動，涉違國安法發展組織罪嫌。

北檢認為，蕭姓、李姓成員分別只是掛名的執行長、副會長，鄭姓成員則是抗日協會理事長，與愛國同心會為夥伴關係，3人行為頂多是加入或參加組織，並非為大陸地區發起、主持、操縱、指揮或發展組織，罪嫌不足不起訴。（編輯：張銘坤）1110714

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