教唆少年犯案恐嚇 新北檢警破黑幫揪8人移送

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北警方今天表示，孫姓男子與弟弟共組黑幫，吸收小弟以恐嚇、潑漆、開槍示威手段，企圖一筆勾消債務。檢警長期蒐證，14日拘捕孫嫌等8人，依違反組織犯罪防制條例罪嫌移送。

新北市警局刑警大隊長蕭瑞豪今天下午在記者會表示，新北市中和區、永和區8日晚間傳槍響疑為恐嚇示威，案發後，1名少年帶槍向警方投案。經研判少年應受人幕後唆使，報請新北檢組專案小組偵辦，並掌握孫姓男子疑為幕後策劃犯罪的藏鏡人。

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警方說，透過檢察官實質指導、嚴謹蒐證調查發現，孫嫌與其弟弟以金錢利誘，吸收涉世未深的少年為小弟，今年3月起，唆使手下以恐嚇、潑漆、貼布條、開槍示威等行徑，企圖一筆勾銷與汽車借貸業者間的債務。

檢警長期蒐證後，調閱監錄影像，並整合系統資料，分析涉案少年背後脈絡，釐清犯罪組織架構，提報為治平專案檢肅目標；並於14日收網，共拘提孫嫌等共8人到案，查扣手機、球棒、西瓜刀、彈簧刀、及作案車牌；全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110715