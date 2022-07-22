館長陳之漢辱罵吳宗憲案 判賠80萬元確定

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藝人吳宗憲不滿「館長」陳之漢（圖）直播時辱罵他而提告求償，最高法院22日駁回賠償金部分的上訴，陳之漢須賠80萬元確定。（圖取自飆捍臉書粉絲專頁facebook.com）

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（中央社記者蕭博文台北22日電）藝人吳宗憲不滿「館長」陳之漢直播時辱罵他而提告求償，一、二審均判陳之漢賠償新台幣80萬元並道歉。最高法院駁回賠償金部分的上訴，陳之漢須賠80萬元確定。

刊登道歉聲明部分，最高法院依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，廢棄發回台灣高等法院審理。

全案緣於，陳之漢於民國108年8月8日晚間，在YouTube個人頻道直播討論網紅文化；吳宗憲認為陳之漢在直播中多次以髒話辱罵他，提起民刑事訴訟。

刑事部分，陳之漢赴一審的台北地方法院刑事庭，在庭上承認辱罵吳宗憲，但強調是因先被吳宗憲嗆聲才出口反擊，「吳宗憲罵人雖都不帶髒字，但不代表他說的就是對的，我只是多說了一句『呷洨』，偵查時檢察官跟我說，這句話犯規，我也就認了。」

一審的台北地院審酌陳之漢認罪，判拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣10萬元及2年內不罵吳宗憲，因未上訴已確定。

民事求償部分，一審的北院判陳之漢賠償吳宗憲80萬元，並須刊登道歉聲明，陳之漢不服提起上訴；二審由台灣高等法院審理，駁回上訴，維持一審判決。

案經陳之漢上訴，最高法院認為二審判賠80萬元並無違法，昨天駁回此部分上訴；另將強制道歉部分發回更審。（編輯：戴光育）1110722