高醫岡山醫院工程意外 工人2.5層樓高墜落送醫搶救
2022/7/23 18:30（7/23 18:41 更新）
高雄醫學大學附設高醫岡山醫院工程23日驚傳工安意外，45歲蔡姓鋼構人員在進行焊接作業時，不慎自2.5樓高處墜落，頭部受傷，緊急送醫搶救，目前尚未脫離險境。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月23日
（中央社記者曾以寧高雄23日電）高醫附設岡山醫院工程今天發生工安意外，下午蔡姓工人在焊接時不慎自2.5層樓高處墜地，頭部受傷當場昏迷；高市勞工局人員趕赴現場勒令停工，高醫將協助轉診中和紀念醫院救治。
高雄醫學大學附設高醫岡山醫院13日才在市長陳其邁主持下舉辦上梁典禮，不料今天下午1名男性工人施作中從工地高處墜落，當場失去意識，警消獲報將人送往岡山秀傳醫院搶救。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
高醫訊息說明，事件發生在下午3點50分左右，45歲蔡姓鋼構人員在進行鋼構樓梯焊接作業時，不慎於2樓半墜落，緊急叫救護車送往鄰近醫院急救，患者頭部受傷，目前尚未脫離險境，將協助轉診高醫附設中和紀念醫院全力搶救。
高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，已經派員到現場勘查、勒令停工，後續會再釐清詳細發生原因，若有違反職安法情況，將依法開罰。（編輯：黃世雅）1110723
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。