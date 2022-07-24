消防署大樓機房火警 工程師輕微嗆傷送醫

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新北市新店區的消防署大樓4樓機房24日發生火警，消防署表示，晚間近8時發現異狀便立即滅火並疏散人員，同步通報新北市消防局協助救災，半小時內撲滅火勢。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月24日

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）新北市新店區的消防署大樓4樓機房發生火警，消防署表示，晚間近8時發現異狀便立即滅火並疏散人員，同步通報新北市消防局協助救災，半小時內撲滅火勢，1工程師嗆傷送醫。

消防署晚間發布新聞稿表示，署內指揮中心於晚間7時49分發現4樓機房有異狀，並立即啟動假日自衛消防編組進行初期滅火、排煙等相關應變措施，同時疏散大樓相關人員，並無人受困。

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另外，通報新北市消防局派遣人車救災，相關人車於晚間7時54分抵達、救災，並於晚間8時15分撲滅，初查起火點為4樓機房，燃燒面積約15平方公尺，一名4樓駐點工程師輕微嗆傷、送醫。

消防署表示，新店大坪林聯合開發大樓均依規定每年辦理檢修申報，這次起火4樓機房相關消防安全設備發揮功效，新北市消防局也於第一時間撲滅火勢，後續將加強機房巡檢，並持續加強用火用電安全，以避免發生類似事故。（編輯：李錫璋）1110724