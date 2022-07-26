美籍外師染毒遭吸收 南機站破獲台東市製毒工廠

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台東美籍林姓英文老師（左）因染毒遭製毒集團吸收，屏東知名羅姓製毒師傅和陳姓男子還將台東市區廢棄酒吧作為製毒工廠掩人耳目，調查局南機站逮捕4人，起出毒品、大批製毒器具及原料。（南機站提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）台東美籍林姓英文老師因染毒遭製毒集團吸收，屏東羅姓製毒師傅和陳姓男子還將台東市區廢棄酒吧作為製毒工廠掩人耳目，調查局南機站逮捕4人，遭屏檢依毒品罪起訴。

法務部調查局南部地區機動工作站接獲情資，指曾在去年被捕的屏東地區製毒師傅羅男及陳男近期有製毒計畫，經報請屏東地檢署指揮，並和台東、屏東縣調查站、東部地區機動工作站、高市鼓山警分局及台東縣刑大組成專案小組。

南機站今天召開記者會指出，羅男及陳男曾於在屏東製毒被捕，但2人羈押期滿後不知悔改，特意改至民風純樸的台東，吸收當地美籍林男共謀，在林男位於台東市中華路廢棄酒吧內設立製毒工廠。雖然這間廢棄酒吧周邊銀行及商家林立，但集團成員自恃製毒經驗豐富，且製程產生臭味較小，便且利用林男擔任美語教師作息正常，不易遭查緝單位鎖定特性，一反常態在鬧區中設立製毒工廠。

不僅如此，集團成員還在廢棄酒吧門口堆放磚頭、水泥等工地物品，佯裝成施工假象，藉以擾亂司法單位偵查。專案小組經長期偵查，明確掌握林男利用課餘期間，駕車往返製毒工廠及藏放製毒器具的貨櫃屋，協助搬運毒品及所需器具，並與羅男等人在廢棄酒吧內製造毒品。

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專案小組今年3月11日見時機成熟，前往搜索台東市中華路某知名廢棄酒吧及堆放半成品的貨櫃屋倉庫，攻堅組成員從廢棄酒吧二樓窗戶破窗而入時，集團成員還因前一夜趕工製毒，躺在窗邊沙發休憩，直到被逮捕才無奈稱「都躲到台東製毒還是被抓到，我沒這個命做這行啦」。

南機站指出，專案小組當場逮捕羅姓師傅、陳姓及鄭姓嫌犯等3人及林姓美籍英文老師，起出毒品安非他命1159公克，半成品9603公克、大批製毒器具及原料。屏檢複訊後聲請羈押禁見獲准。全案依違反毒品危害防制條例偵結起訴。（編輯：謝雅竹）1110726