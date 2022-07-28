山區搜捕滷味攤命案凶嫌 2中市警遭虎頭蜂螫傷

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台中市潭子區滷味攤曾姓老闆24日晚間遭槍擊身亡，台中市警察局動員警力連日在太平區山區搜捕，有2名員警被竄出虎頭蜂螫傷，緊急救治後無礙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月28日

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市潭子區滷味攤曾姓老闆24日晚間遭槍擊身亡，台中市警察局案發後成立專案小組偵辦，動員警力連日在太平區山區搜捕，有2名員警被竄出虎頭蜂螫傷，緊急救治後無礙。

台中市潭子區潭子火車站附近，24日晚間滷味攤曾姓老闆遭槍擊，送醫後不治。警方調查，41歲林姓犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑因感情糾紛才犯案。

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大雅警分局今天以文字稿表示，25日警方在太平區一處產業道路發現林姓凶嫌犯案車輛，懷疑凶嫌往山區逃逸，針對山區展開地毯式搜尋；中部打擊犯罪中心、台中市政府警察局刑事警察大隊、鑑識中心、大雅、太平分局等單位成立專案小組，擴大調閱周邊監視器。

為儘速將林嫌追緝到案，警方自25日起連續3天動員警力擴大搜山緝凶，連夜不眠不休沿山路位置展開搜尋，有2名員警被竄出虎頭蜂攻擊，因躲避不及遭攻擊螫傷，所幸緊急救治後已無大礙。警方今天持續展開搜查，後續將持續擴大偵辦。（編輯：陳仁華）1110728