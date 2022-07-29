男子暗巷持刀強盜網咖店員致死 判刑20年定讞

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（中央社記者蕭博文台北29日電）桃園蘇姓男子暗巷持刀強盜19歲網咖店員致死，一、二審均判處無期徒刑；高院更一審全盤審酌後，改判有期徒刑20年、褫奪公權10年，案經最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，蘇男以打零工維生，與家人關係疏遠，平日睡在公園或住網咖；民國109年3月間，蘇男因缺錢花用，攜帶水果刀徘徊在桃園市平鎮區南豐路巷弄間，伺機尋找對象強盜財物。

蘇男見一名年輕男子經過，即亮刀要脅交出財物，雖然此時已認出對方是平日消費網咖店的劉姓員工，仍不顧對方抵抗而持刀揮刺；劉男趁隙逃離後因傷重倒地，經附近商家報警送醫急救仍不治；蘇男則在犯後半小時，持刀赴派出所自首。

一審桃園地方法院判蘇男無期徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，維持無期徒刑，但遭三審撤銷發回，由高院更一審審理。

更一審指出，蘇男犯罪手段屬嚴重暴力行為，造成被害人生命喪失，使被害人家屬遭受至親喪命悲痛，為免睹物思親而搬家，蘇男未實際彌補或賠償家屬，屬不利量刑事項。

更一審考量，蘇男沒有前科紀錄，本案也無足夠積極證據認定蘇男有殺人的直接故意，且蘇男坦承犯行，也當庭向被害人家屬致歉等，均屬有利量刑事項；蘇男符合自首規定，且並非出於不真誠的動機，依規定減輕其刑。

更一審認為，一審判決並未通盤審酌有利、不利量刑因素，量刑難謂允當；更一審指出，被害人家屬請求判處死刑，但法院全盤審酌後認為應排除死刑的適用，依強盜殺人罪，改判處有期徒刑20年，褫奪公權10年。

檢察官不服更一審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1110729