台糖牧場工人卡大飼料桶 入口狹小難搶救已OHCA

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台南市柳營區台糖畜殖事業部牧場一名勞務工人29日下午意外跌入大型飼料桶，受困桶內2公尺深處，消防人員到場因入口狹小搶救困難，工人已失去生命跡象，事故原因仍待進一步調查。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市柳營區台糖畜殖事業部牧場1名勞務工人，下午跌入大型飼料桶，因人卡在飼料桶內2米深處，入口狹小搶救困難。消防119仍在搶救，受困工人OHCA無生命徵象。

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台南市政府消防局表示，下午4時26分接獲報案，現場位於柳營區義士路5段690號台糖畜殖事業部，30多歲工人跌入自動飼料桶、卡在深約2米處已無意識。

119勤指中心調派第一救災救護大隊所轄的柳營、新營分隊抵現場搶救，不過因為通道狹窄，目前難以將人吊出；受困工人在消防員到場時已呈OHCA（到院前心肺功能停止），事故原因仍待進一步調查。（編輯：孫承武）1110729

台糖位於台南柳營的牧場29日下午發生一名勞務工人不慎跌入大型飼料桶意外，警消獲報前往救援，但受困工人在消防人員到場時已無呼吸心跳。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日