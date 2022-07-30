台中醫師助理當街遭美工刀劃傷 送醫縫合80多針

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市中區一家診所鍾姓醫師助理遭許姓街友持美工刀攻擊，鍾男送醫發現脖子、手都有傷勢，縫合80多針，目前仍在醫院治療中，民代也憂心治安及社會安全網問題。

64歲許姓街友站在診所騎樓，看見58歲鍾姓醫師助理送病患離開診所後要返回診所時，許男突然拿出美工刀，朝鍾男背部揮刀攻擊，造成鍾男臉部撕裂傷，鮮血沾滿白袍，此段監視器影片也被放在臉書社群上。

台中市第一警分局表示，中區平等街的耳鼻喉科診所27日有人遭持美工刀攻擊，員警獲報到場，將持刀的許男依現行犯逮捕。

警方調查，許男為街友，犯案後口中喃喃自語，他的行為涉不確定的殺人故意，有再犯之虞，依照殺人未遂罪嫌將許男移送偵辦，許男遭聲請羈押獲准。台中市衛生局證實許男是列冊追蹤的精神疾病患者。

診所醫師指出，2013年診所疑似遭街友縱火，他的叔叔、嬸嬸過世，他原地重啟診所再度開業，未料，員工卻又遭街友砍傷，治安問題令人憂心。

鍾男就醫發現脖子、手共有三道撕裂傷，其中一刀在右頸動脈上方約20多公分，差點深及頸動脈，緊急縫合多針才止血救命，目前仍在醫院治療中。

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恰好為傷者友人的無黨籍立委黃國書指出，犯案的街友常在診所門前逗留，對患者造成困擾，案發前幾天院方還請遊民喝飲料，他卻持刀砍人。不應歧視遊民，但衍生的社會問題，市府的社會安全網是否有積極討論。

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，很難過，台中市區治安接二連三讓市民感到恐慌，若要把治安做好，警政、社政、民政都要一起加入，市長投入心力認真督導，治安才可能變好，若老是槍響或是刀光劍影，市民對治安不會滿意。（編輯：郭諭儒）1110730