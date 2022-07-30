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淨化選前治安 警政署規劃全國擴大臨檢專案

2022/7/30 18:31
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（中央社記者劉建邦台北30日電）警政署表示，為具體展現淨化選前治安環境，規劃實施全國擴大臨檢專案，從今天晚間開始至31日凌晨，將針對幫派圍事經營及易發生治安顧慮地點等處，加強臨檢取締。

警政署發布新聞資料指出，「111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案」11月26日投開票，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾活動日增，選前治安是當前重點工作，除規劃掃蕩槍械、幫派專案，並執行全國性擴大臨檢。

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警政署表示，全國性擴大臨檢專案自今晚開始至31日凌晨結束，共動員警力約5600名，各警局將依轄區特性及治安狀況，強化取締幫派圍事或投資經營地點，及易引發鬥毆等治安顧慮場所，並優先臨檢幫派與犯罪集團常活動處所。

警政署指出，近來社會活動漸活絡，選前治安必須有效穩定，除執行全國性擴大臨檢，後續會不定期實施相關專案，不容許暴力、恐嚇或非法脫序手段影響選舉，只要發生不法情事，一定嚴正執法、決不寬貸。（編輯：張銘坤）1110730

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