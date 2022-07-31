男和平島公園溺水 救起尚有意識吸入性肺炎轉長庚

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新北市林姓男子31日帶著2名姪子到基隆市和平島公園游泳，就快到岸邊時突然溺水漂在水面，拉上岸時尚有意識但不斷嘔吐，經送醫急救後意識清楚，但因有吸入性肺炎轉送基隆長庚醫院治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）林姓男子今天到基隆市和平島公園游泳，就快到岸邊時突然溺水漂浮水面，拉上岸時尚有意識但不斷嘔吐，經救生員初步急救後送醫，因有吸入性肺炎轉送基隆長庚醫院治療。

近日天氣炎熱，新北市40多歲林男上午帶著2名就讀國中的姪子前往和平島游泳戲水消暑，上午9時許，林男游泳就快抵達岸邊時突然溺水漂浮水面，且事發前現場人員並未看見有任何掙扎跡象。

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一旁泳客發現異狀，立刻上前將林男拉上岸，林男當時不斷嘔吐尚有意識，救生員到場初步急救，同步通報消防局派遣救護車，經送至三軍總醫院正榮院區急救後意識清楚，手腳也能自主動作，但因有吸入性肺炎，中午12時許轉送基隆長庚醫院治療。

據相關人員指出，林男時常到和平島公園游泳，今天是第1次帶2名姪子到園區戲水，至於確切溺水原因仍有待釐清。（編輯：陳仁華）1110731