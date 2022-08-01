杜絕非法傾倒廢棄物 雲警加強取締告發激增739件

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）近年來有不法業者將廢土或廢棄物傾倒在雲林縣沿海廢棄魚塭和農地，台西警分局從今年1月至今將違反道路交通管理處罰條例違規告發達883件，較去年同期激增739件。

根據台西警分局統計，自111年1月迄今，已取締違反廢棄物清理法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發（拒磅、超載、未依規定使用專用車廂、車斗、裝載滲漏、飛散、掉落等）共計883件，比去年同期144件相比，增加739件。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，近年來雲林縣傾倒廢棄物案件增加，與北部新建案工程增加，同時北部「處理場」處理量能不足有關。

黃富義提到，非法業者行經台61線抵達雲林縣境內，來源不明的土方傾倒在農地和魚塭居多，甚至有農民想要購買合法土方回填魚塭，卻被不法業者傾倒營建廢棄物。

雲林縣環保局發現近期外縣市聯結車輛又有增加趨勢，不僅來源、去向不明，且未經許可任意傾倒土石方，甚至夾雜廢棄物，環保局稽查人員結合檢警等單位執行扣車，杜絕雲林縣土地再遭非法棄置，土石夾雜廢棄物、不明土方任意回填等事件。

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台西警分局長黃念生指出，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，警方與環保局展開聯合攔查作業，堅守國土安全，針對重大特殊環保案件警方將報請雲林地檢署專責小組指揮偵辦。

警方呼籲民眾，千萬不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，不但危害環境也會觸犯刑責，也呼籲業者勿心存僥倖，民眾只要發現有疑似載運或棄置廢棄物，可向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。（編輯：陳仁華）1110801