涉助愛奇藝在台營運遭訴 范立達、楊鳴否認犯罪

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歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，士林地檢署依違反兩岸條例起訴前歐銻銻高層范立達、趙善真、楊鳴（圖）；士林地方法院2日開庭，楊鳴否認犯罪。中央社記者蕭博文攝 111年8月2日

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（中央社記者蕭博文台北2日電）歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉嫌協助北京愛奇藝在台進行業務，士檢起訴范立達、趙善真、楊鳴，並建請沒收千萬薪資所得。士院今天開庭，范、楊否認犯罪，但願有條件進行認罪協商。

歐銻銻高級副總裁楊鳴當庭否認犯罪，表示沒做錯任何事，檢察官起訴內容諸多與事實不符；楊鳴的辯護人則說，歐銻銻娛樂、斯翠明均非北京愛奇藝在台公司，彼此間僅為代理關係。

楊鳴的辯護人說，如果法院、檢察官認為薪資是勞務對價，而非犯罪所得，願意進行認罪協商。

歐銻銻負責人范立達也否認犯罪，表示起訴書許多內容與實情有出入，並錯誤認定歐銻銻與北京愛奇藝的關係。

范立達的辯護人主張，原本無意爭執如何解釋抽象空泛的兩岸條例構成要件，而願意認罪節省司法資源；但檢察官對犯罪所得認定毫無根據、不符比例原則，因此被告要捍衛自身權益，但若檢察官願意就犯罪所得部分協商，被告也願意認罪協商。

歐銻銻財務主管趙善真因故未到庭，辯護人則主張否認犯罪，並指檢察官建請沒收薪資所得，等於是把一個上班族不吃不喝的5、6年薪資全部抽光，被告無法承受，無罪答辯是逼不得已，但也願意有條件認罪協商；法官庭末諭知全案移由審理庭繼續審理。

士林地方檢察署起訴指出，民國104年10月間，北京愛奇藝指示歐銻銻以台北市內湖區辦公室為營運據點，在台運作愛奇藝影音平台；因歐銻銻增資金額遭調查局發現有異，北京愛奇藝另於109年月指示楊鳴等3人成立斯翠明科技，繼續進行北京愛奇藝業務。

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檢察官認為，歐銻銻、斯翠明預算均須北京愛奇藝批准，范立達、趙善真、楊鳴違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定，違法從事業務所得報酬即為犯罪利得，應予沒收。

檢方計算後認定，楊鳴在歐銻銻、斯翠明薪資共新台幣1740萬餘元，范立達則為1398萬餘元，趙善真為1114萬餘元，建請士林地方法院宣告沒收。（編輯：李錫璋）1110802