曾嗆赴滅火器演唱會開槍 男子住處搜出擊發過衝鋒槍

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄曹姓男子曾向樂團「滅火器」臉書嗆要去演唱會開槍，遭判拘30天；日前又遭檢舉持有槍枝，旗山警分局昨天搜出1把曾擊發8次衝鋒槍，全案依槍砲罪送辦，槍枝來源待溯源。

高雄市政府警察局旗山分局日前接獲情資，有公共危險、恐嚇前科的44歲曹男涉嫌擁槍自重，經組成專案小組跟監蒐證，研判槍枝藏放曹男家中。專案小組見時機成熟，昨天下午6時多前往旗山區旗甲路住處搜索，在曹男背包裡查扣衝鋒槍、子彈18顆、擊發彈殼8顆及彈匣2個等證物。

旗山警方指出，這把槍身印有COLT RM22401型的柯爾特衝鋒槍，結構及性能完整，可正常擊發，初判為制式槍枝，詳細結果仍待刑事警察局測試鑑定。

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對於槍枝來源，曹男供稱是朋友寄放，並僅拆開槍枝看過，也不清楚8顆擊發過彈殼來源。但警方對他的說法保留，將進一步追查槍枝來源。全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，曹男曾因不滿樂團「滅火器」在大港開唱的發言，民國108年9月間在臉書粉絲專頁傳送「麻煩你們開唱不要太囂張，不然我到演唱會開槍」等語，並遭對方提告恐嚇罪。橋頭地方法院審理後，依恐嚇罪判決拘役30天，可易科罰金。（編輯：孫承武）1110802