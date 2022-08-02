高雄鬧區藏水房3個月洗錢19億 檢警逮12人

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古姓男子為首的洗錢集團在高雄新興區架設水房，替越南博奕網站收款、出款，短短3個月經手新台幣19億多，獲利上千萬。雄檢指出，全案共查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、WiFi分享器4台等物，將進一步擴大偵辦。（刑事局南部打擊犯罪中心提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月2日

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）古姓男子為首的洗錢集團在高雄新興區架設水房，替越南博奕網站收款、出款，短短3個月經手新台幣19億多，獲利上千萬。檢警搜索逮捕12人，其中5名成員訊後遭雄檢聲押獲准。

刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報，高雄市新興區鬧區一棟透天民宅內架設水房，經報請高雄地檢署指揮偵辦組成專案小組，檢警6月8日持搜索票前往搜索，拘提、逮捕郭姓男子等7名集團成員到案說明，其中5人依涉洗錢防制法、賭博等罪嫌重大，且有勾串共犯滅證之虞聲押獲准。經向上追查，7月間又再查獲古姓負責人和其餘成員等共5人。

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高雄地檢署今天新聞稿指出，古男為首的洗錢集團，先由黃姓集團成員在民國109年底承租高雄新興區透天作為水房機房，再以3萬元月薪招募數名機房成員成立洗錢據點，透過電腦、手機通訊軟體接收訊息，協助越南「九州娛樂城」等賭博網站賭金進行收款、出款等工作，從中抽成獲利上千萬元。自今年3月至6月8日查獲日止，經手金流達1兆5180億3005多萬元越南盾（折合新台幣約19億7343多萬元）。

雄檢指出，全案共查扣電腦主機10台、筆電1台、手機94支、WiFi分享器4台等物，至於實際經手金流及幕後其他共犯，專案小組將進一步擴大偵辦。（編輯：郭諭儒）1110802