涉縱火燒胞兄家又丟汽油彈襲警 男子被起訴

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（中央社記者蕭博文台北4日電）黃姓男子涉嫌違反保護令潛入胞兄居住的大樓，朝胞兄住家門口縱火，又對前來處理的員警丟擲自製汽油彈引發火勢。士林地檢署日前偵結全案，依妨害公務、放火等罪嫌起訴黃男。

士檢起訴指出，43歲的黃姓男子曾對胞兄施暴，法院於民國110年間核發民事通常保護令，要求黃男2年內不得對胞兄實施身體不法侵害、騷擾，並應遠離胞兄住所至少50公尺。

今年5月28日上午，黃男以步行方式自胞兄所住大樓車道口進入地下室，再搭電梯進入大樓；同日晚間，黃男前往加油站購買汽油裝於寶特瓶，分裝在數個塑膠瓶內製成汽油彈。

翌日清晨，黃男故技重施到胞兄住處外守候，見胞兄出門即持預藏的菜刀衝去；黃男的胞兄見狀立刻關門退回屋內，黃男進而朝大門潑灑汽油並點火，造成鐵門、樓梯間鞋物遭火波及，黃男的胞兄也因此燒燙傷。

黃男縱火後逃往大樓頂樓躲藏，轄區新北市政府警察局汐止分局社后派出所員警據報到場，黃男持刀與員警對峙，並點燃手中汽油彈朝員警靠近。

黃男持續逼近員警還大聲數數，員警見狀後退，黃男數到10時即朝員警丟擲汽油彈導致起火燃燒；員警退至樓梯間與持刀的黃男持續對峙，員警最後開槍制止，並逮捕黃男。

檢察官認為，黃男涉犯家庭暴力防治法的違反保護令罪、刑法妨害公務與放火等罪嫌，日前起訴黃男。（編輯：戴光育）1110804