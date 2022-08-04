更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
政治

裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國防部：中共發射11枚東風飛彈 國軍啟動防禦系統
首頁 / 社會

涉縱火燒胞兄家又丟汽油彈襲警 男子被起訴

2022/8/4 16:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北4日電）黃姓男子涉嫌違反保護令潛入胞兄居住的大樓，朝胞兄住家門口縱火，又對前來處理的員警丟擲自製汽油彈引發火勢。士林地檢署日前偵結全案，依妨害公務、放火等罪嫌起訴黃男。

士檢起訴指出，43歲的黃姓男子曾對胞兄施暴，法院於民國110年間核發民事通常保護令，要求黃男2年內不得對胞兄實施身體不法侵害、騷擾，並應遠離胞兄住所至少50公尺。

今年5月28日上午，黃男以步行方式自胞兄所住大樓車道口進入地下室，再搭電梯進入大樓；同日晚間，黃男前往加油站購買汽油裝於寶特瓶，分裝在數個塑膠瓶內製成汽油彈。

翌日清晨，黃男故技重施到胞兄住處外守候，見胞兄出門即持預藏的菜刀衝去；黃男的胞兄見狀立刻關門退回屋內，黃男進而朝大門潑灑汽油並點火，造成鐵門、樓梯間鞋物遭火波及，黃男的胞兄也因此燒燙傷。

黃男縱火後逃往大樓頂樓躲藏，轄區新北市政府警察局汐止分局社后派出所員警據報到場，黃男持刀與員警對峙，並點燃手中汽油彈朝員警靠近。

黃男持續逼近員警還大聲數數，員警見狀後退，黃男數到10時即朝員警丟擲汽油彈導致起火燃燒；員警退至樓梯間與持刀的黃男持續對峙，員警最後開槍制止，並逮捕黃男。

檢察官認為，黃男涉犯家庭暴力防治法的違反保護令罪、刑法妨害公務與放火等罪嫌，日前起訴黃男。（編輯：戴光育）1110804

士檢
父親病逝醫院10年 女兒不領回遺體遭起訴 補習班教師要學童互打巴掌 士檢起訴教唆傷害罪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族